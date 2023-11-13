فريد زهران: موقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم

كتب أحمد عرفة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران ، إنه يصعب أن نبدأ أي كلام سياسي فى مصر بدون الكلام عن غزة، حيث تتعرض غزة لعدوان وحشي وقصف متكرر متعمد للمستشفيات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، في تصريحات لبرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك تواطئا وصمتا من الحكومات الغربية وعلى رأسها أمريكا والحكومات الأوروبية.

وأوضح فريد زهران أن الغرب يتحمل هذه الجريمة ونحن لا نملك الكثير، ونملك تقديم التحية والدعم للشعب الفلسطيني، وبذل مجهود مع الشعب الفلسطيني من خلال التواصل مع القيادات الفلسطينية فى الداخل أو المؤتمرات التى نعقدها فى الحملة الرئاسية، نتحدث عن القضية الفلسطينية أو اللقاءات المتكررة مع السفراء للحديث عن القضية الفلسطينية وضرورة تدخل المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني سيمكنه من النجاة، وأقدم تقديرا واجبا وضروريا للدور المصري تجاه القضية والقيادة المصرية، فموقف الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية محترم وموضع توافق بين القوى الوطنية.