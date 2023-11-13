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غدا.. بدء طرح سبائك الذهب والفضة بالبورصة المصرية للسلع

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:00 م
غدا.. بدء طرح سبائك الذهب والفضة بالبورصة المصرية للسلع سبائك الذهب - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة غدا الثلاثاء، طرح سبائك الذهب والفضة من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة، حيث يكون الطرح للمصنعين والتجار والشركات العاملة في هذا المجال فقط بالنسبة للمرحلة الأولى.
 
ويأتي طرح الذهب والفضة بالبورصة المصرية للسلع بالتوازى مع  قرار مجلس الوزراء بمد العمل بفترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر  بهدف زيادة المعروض من منتجات المعادن الثمينة في السوق المحلي. 
 






البورصة المصرية للسلع

طرح سبائك الذهب والفضة بالبورصة المصرية للسلع

سعر الذهب اليوم

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