عودة 80 صيادا هنديا إلى بلادهم بعد إطلاق سراحهم من سجن بباكستان

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عاد 80 صيادًا هنديًا إلى بلادهم بعد إطلاق سراحهم من سجن بمدينة كراتشي جنوبي باكستان، حيث اعتقلوا بتهمة انتهاك المياه الإقليمية للبلاد خلال الصيد.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، عن بيان رسمي الأحد، قوله إنه تم اعتقال كل الصيادين خلال عام 2020، فيما لا يزال نحو 200 صياد آخر موجودين داخل السجون الباكستانية.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أطلقت سراح نحو 400 صياد هندي خلال شهري مايو ويونيو العام الجاري.

ويقوم خفر السواحل من الهند وباكستان باعتقال الصيادين بشكل روتيني بتهمة انتهاك المياه الإقليمية، وكثيرا ما يتم إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية بعد بضعة أشهر، ومع ذلك فإن بعضهم يقبع في السجون لسنوات إذا كانت هناك اشتباكات حدودية أو توترات دبلوماسية بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا.