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طقس اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:00 ص
طقس اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق .
 
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.
 
 
 
 






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