طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات حار بالكويت ومعتدل في البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تشير النماذج العددية هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية . في حين يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها."

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى مترونصف تصل الى اكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي يصل الى مائج مع السحب الرعدية الممطرة

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:36، والثاني عند الساعة 01:40، والجزر الأول عند الساعة 19:27، والثاني عند الساعة 06:39.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:39، والثاني عند الساعة 22:27، والجزر الأول عند الساعة 15:22، والثاني عند الساعة 04:01.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة و غائم إلى غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، معتدل إلى مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، معتدل مع كميات متفاوتة من السحب .

الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية من 7 إلى 12 عقدة .. ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 31 م درجة الحرارة الصغرى 23 م.. الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 35 %