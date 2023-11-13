ضوابط احتساب درجات تقييم الطلاب من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

مع انتهاء امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى واقتراب اختبار شهر نوفمبر وأيضا امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر له يناير 2024، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كيفيه احتساب درجات التقييم للطلاب من الصف الأول الاعدادي حتي الثاني الثانوي العام للعام الدراسى كالتالى:

- امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين مخصص لها 80% من درجة كل فصل دراسى.

- 10% من درجة اختبار كل شهر دراسى بواقع اختبارين فى كل فصل دراسي بجانب اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى.

- تخصيص 5% من درجة كل مادة دراسية للمواظبة.

- تخصيص 5% من درجة كل مادة للسلوك.

- 100% تصبح الدرجات الكلية لكل مادة.

- مخصص 50 درجة للمشروعات البحثية لا تضاف إلى مجموع الطالب بواقع بحثين بالعام الدراسي بأكمله.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 طلاب بحيث كل مجموعة تختار موضوع البحث والذى يناقش المشروعات والإنجازات المنطقة بالدولة المصرية وطرق مواجهة التحديات، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب ويقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التى يمكن الاستعانة بها، وتقوم كل مجموعة بتقديم بمشروعين بحثيين، يسلم البحث الأول قبل امتحان الفصل الدراسى الأول بأسبوعين وكذلك البحث الثانى قبل الامتحان الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين، ويجمع الرائد مشاريع الأبحاث ويضع الدرجات بالتعاون مع معلم المادة.