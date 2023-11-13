ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات وأسلحة نارية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية من البودرة ومخدر البانجو، وأسلحة نارية وطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، باتجار عنصر إجرامي في المواد المخدرة بنطاق قرية برمبال القديمة دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، من ضبط المتهم ويدعى عبدالرحمن ر.م.ع. ويبلغ من العمر 20 عاما، عاطل ومقيم بقرية برمبال القديمة.

وبتفتيشه عثر على بندقية خرطوش، و10 طلقات، و30 قطعة حشيش، و6 كيلو بانجو، واسطوانة بودرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات