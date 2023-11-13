ضبط شاب متهم بإنهاء حياة آخر فى الشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية من ضبط شاب لاتهامه بقتل آخر بمركز أبو حماد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول محمد ع، 20 سنة، مقيم بمركز أبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادة بين المجني عليه وبين المدعو محمد ال، مقيم بمركز أبو حماد، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وأحد أقارب المتهم، انتهت بمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه، فيما تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.