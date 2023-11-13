اليوم السابع
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ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء فى مدينة نصر

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:48 م
ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء فى مدينة نصر كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى" بدائرة القسم، وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).
 
بمواجهتهما اعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.. كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.
 
 






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