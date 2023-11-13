اليوم السابع
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ضبط ألعاب نارية بحوزة تاجرين فى الإسكندرية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:58 م
ضبط ألعاب نارية بحوزة تاجرين فى الإسكندرية ألعاب نارية - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط عاطلَين بالإسكندرية لاتجارهما فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 






الاسكندرية

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