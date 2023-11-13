سقوط تشكيلات عصابية تخصصت فى السرقات

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 عاطلين– لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبحوزة إثنين منهم (2 فرد محلى وطلقتين- قصافة حديدية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 21 واقعة سرقة بدوائر (مركزى شرطة "المنيا، أبوقرقاص" قسم شرطة المنيا")..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهم (2 فرد وعدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار.. كما تم بإرشاد أحدهم ضبط كافة المسروقات.

ونجحت الجهود في ضبط (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.. وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات").