رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل اعتبرت الاستيلاء على مستشفى الشفاء سقوطا لغزة

كتب سمير حسنى

قال محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي جعل مجمع الشفاء الطبي عنوانا للسيطرة على غزة وحولته لثكنة عسكرية، واصفا قصف المستشفيات وحصارها وقطع الطرق عنها بجريمة حرب.

أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر صحفى، أن تعتبر إسرائيل مستشفى الشفاء عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل المرضى والجرحى، كاشفا عن توجيه المساعدات إلى غزة عبر الهلال الأحمر والأمم المتحدة.

أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن هناك ضغوطا على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا، مضيفا:"لا أحد يقبل وقف المساعدات والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة".