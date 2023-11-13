اليوم السابع
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خلال ترؤسه القداس الإلهي..

رئيس الكنيسة الأسقفية يصلى خدمة تثبيت أعضاء جُدد

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:40 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يصلى خدمة تثبيت أعضاء جُدد رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي في الخدمة السودانية بكنيسة القديس يوحنا المعمدان بالمعادي، حيث صلى خدمة تثبيت ثمانيةً أعضاء جدد بالكنيسة.
 
وقال رئيس الأساقفة في عظتهِ: يجب أن نتظر السيد المسيح بدون أن نكون غافلين مثل العذارى الجاهلات بالكتاب المقدس، إذ يجب أن نستعد جيدًا للقاء المسيح. 
 
وأضاف رئيس الأساقفة: أن العذارى الحكيمات كان لديهم إيمان إذ ظهر ذلك في أعمالهم، مستكملا: الرب يريدنا أن نكون مثل الحكيمات، يملاء حياتنا بزيت نعمته لنعيش حياة الاستعداد لمجيئه الثاني.
 
واختتم رئيس الأساقفة موجهًا كلماته للأعضاء الجدد: أصلي أن يشدد الله أياديكم لتقدموا كلمة الله للعالم، وتساهموا في بناء الملكوت.
 
جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ي
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية 

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جُدد

 







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