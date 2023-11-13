خطوات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لنقل رخصة محل بعد وفاة المالك

كتبت - مرام محمد

تشهد المراكز التكنولوجية بالمحافظات، أسلوبًا رائعًا في تقديم مختلف الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك بما تعتمد عليه من نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللا مركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية عبر نظام "الشباك الواحد".

تتيح المراكز التكنولوجية ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمات خاصة لأصحاب المحال، منها: (استخراج أو تجديد رخصة تشغيل محل، الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، نقل رخصة إشغال الطريق (فى حالة التنازل)).

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات نقل رخصة محل للورثة بعد وفاة المالك.

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة فى المركز المختص.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها، وتشمل:

-أصل رخصة المحل.

-صورة إعلام الوراثة.

-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

-المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال.....).

-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من بين الورثة).

فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

-صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

-صحيفة الحالة الجنائية.

3- توجيه الطلب متضمنا بيانات منها (اسم صاحب الترخيص وتاريخ وفاة المرخص واسم الشخص المراد نقل الترخيص له ومحل إقامته والمهنة والجنسية)، ومرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحى بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

5- سداد الرثيوم المقررة للخدمة.

6- استلام الورثة الترخيص وتلقى الخدمة.