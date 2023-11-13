ختام منافسات الأسبوع الأول من بطولة بورتولمبيكس “ Portolymics “ تنظيم أندية بورتو الرياضية

تقرير خاص

- أمير حبيب: نسعى لنشر قيم الرياضة وروح المنافسة.. وهدفنا الوصول لمشاركة الطلاب من كل محافظات مصر اختتمت منافسات الأسبوع الأول من بطولة بورتولمبيكس ““Portolymics التي تنظمها شركة أندية بورتو الرياضية احدى شركات عامر جروب برعاية وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة المدارس والجامعات الدولية، والتي أقيمت بين عدد من المدارس الدولية في مصر على ملاعب نادي بورتو بجولف مارينا وبورتو مارينا حيث تقام الفعاليات بالتوازي في جميع فروع أندية بورتو بالساحل الشمالي و بورسعيد و المنيا.

وتشمل منافسات بطولة بورتولمبيكس “Portolymics”، على 8 رياضات هي: كرة قدم خماسي والكرة الطائرة الشاطئية وبادل وسباق عدو تتابع وكرة سلة 3×3 وسباق عدو ودودج بول وتنس، ويتنافس خلالها طلاب المدارس والجامعات الدولية من جميع أنحاء مصر، حيث انطلقت البطولة الأسبوع قبل الماضي في بورتو سعيد.

وأسفرت نتائج الأسبوع الأول عن فوز مدرسة بداية بست رياضات من أصل الثمانية حيث فازت في منافسات الكرة الطائرة، وفي كرة القدم والدودج بول، والبادل، والعدو 100 متر والعدو تتابع.

وأعرب المهندس أمير حبيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأندية بورتو الرياضية عن سعادته البالغة بمنافسات الأسبوع الأول من مباريات البطولة في جو متميز تسوده الروح الرياضية بين المتنافسين، وهو ما يعزز أهداف البطولة ويؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح وعن منافسات الأسبوع الأول أكد أن إقامتها في بورتو مارينا وجولف بورتو مارينا له دلاله مؤكده على أن المباريات ستقام في جميع أندية بورتو وأن أندية بورتو تعمل طوال السنة في كل المنتجعات وأنها ليست موسمية ولا ترتبط بالصيف أو الشتاء.

وأضاف حبيب: نتائج مسابقات الأسبوع الأول تؤكد أن الفرق المشاركة تبذل قصارى جهدها للفوز بالبطولة نظراً لقوة المنافسات بجانب أن هناك كشافين من العديد من الأندية الكبرى يشاهدون المباريات وأن مدرستي بداية والمدرسة البريطانية قدموا مستويات.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأندية بورتو الرياضية، عن استراتيجية توسيع قاعدة المشاركين في بطولة بورتولمبيكس “Portolymics” ، مؤكدًا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي قدم دعمًا كاملاً لهذه المبادرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى نقل روح الرياضة وتعزيز التنافسية الشريفة بين الطلاب في مختلف محافظات مصر. خاصة وأن إطلاق بورتولمبيكس جاء بعد الحصول على ترخيص نادي "Porto Sporting Club"، وأن الشركة بدأت في تنظيم البطولة بالتعاون مع الاتحادات المصرية. وأن الهدف الرئيسي هو دعم الرياضة المصرية وتشجيع الشباب، خاصة في المدارس والجامعات.

يذكر أن بورتولمبيكس تتضمن ثلاث نسخ: للمدارس، وللجامعات، وللأندية المصرية. والبطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركين، مع تفاعل إيجابي ووعي رياضي من قبل الطلاب.

وعبّر حبيب عن سعادته بالدور الإيجابي المتوقع لهذه البطولة في تنشئة الشباب وتعزيز حبهم للرياضة. وأملي كبير في استمرار نجاح المشروع والبطولة، داعيًا إلى العمل المستمر على تطويرها لتحقيق أهدافها وترسيخ دورها الإيجابي في تنمية مواهب الشباب في مصر.

على صعيد الفرق المشاركة، أعرب أحد مسؤولي من المدرسة البريطانية في مصر، عن سعادته بالأجواء الرائعة داخل مشروعات بورتو، وأشاد بالاهتمام الكبير من قبل القائمين على البطولة والمنظمين، الذين عملوا بدقة على تفاصيل الحدث، وأضاف أن اختيار الألعاب الثمانية التي تم تسجيلها في البطولة كان موفقًا ودقيقًا، حيث تعتبر هذه الألعاب شهيرة و شيقة، مما دفع الطلاب إلى المشاركة والتنافس حتى و إن لم يكونوا على مستوى احترافي، وختم حديثه بتأكيد أن الهدف الرئيسي من البطولة لم يكن الفوز أو الخسارة، بل كان في توفير فرصة للطلاب للاحتكاك بأجواء المنافسة والتعرف على زملاءهم في مدارس أخرى.

من جهته، أكد المسؤول من مدرسة بداية، أن جميع الطلاب استعدوا بشكل جيد للبطولة، وأبدى امتنانه للدعم الكبير الذي قدمته المدرسة لتمكين الطلاب من تحقيق أداء رياضي متميز وتحقيق نتائج جيدة في البطولة. وعبر عن أمله في مشاركة المزيد من المدارس والطلاب في السنوات القادمة.

في الختام، قدم الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز في معظم الألعاب، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتيجة جهد جماعي كبير من قبل الطلاب، وأعرب عن تطلعه لرؤيتهم يكونون أبطالًا في المستقبل القريب.

وتقام منافسات الأسبوع الثاني في نهاية شهر نوفمبر الجاري فيما تقام النهائيات في بورتوسعيد فبراير المقبل.

ويتوج بالبطولة 3 فائزين من كل رياضة إلى جانب المدرسة التي جمعت أكثر عدد من النقاط يحصلون على جوائز البطولة والتي ستشمل رحلة إلى جانب الجوائز المالية المقدرة بإجمالي 150 ألف جنيه.