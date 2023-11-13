اليوم السابع
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حملة "السيسي" تعقد اجتماعا تنظيميا مع هيئات مكاتبها بجميع المحافظات

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:16 م
حملة "السيسي" تعقد اجتماعا تنظيميا مع هيئات مكاتبها بجميع المحافظات جانب من اللقاء
محمد الجالى- هند مختار

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عقدت حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة اجتماعاً تنظيمياً مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات.
 
عُقِد الاجتماع برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خصوصاً الشباب، الذين أولت لهم الدولة اهتماماً بالغًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية خفضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا عملاً بتوجهات المرشح وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.
 
وأضاف فوزي أن مكاتب المحافظات لا بد أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين وتلقي المقترحات في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين.
 
من جانبها، أكدت هيئات المكاتب في المحافظات أنهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلاً عن زيادة الوعى بكافة القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة المرشح على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.
 
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عبد الفتاح السيسي

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