حبس عامل ووالده 4 أيام لاتهامهما بسرقة 119 "ودية" نخيل بالواحات البحرية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

إعترفا المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".

نجحت الجهود في ضبط عامل ووالده مقيمان بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.