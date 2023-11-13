جوزيب بوريل يبدأ جولة جديدة فى الشرق الأوسط لمناقشة أزمة غزة و"حل الدولتين"

كتبت: هناء أبو العز

غرد الممثل الأعلى للشئون الخارجية في المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، على منصة إكس، معلنًا بدء جولة جديدة من السفر إلى إسرائيل وفلسطين والبحرين والسعودية العربية وقطر والأردن، هذا الأسبوع لمناقشة وصول المساعدات الإنسانية، والقضايا الإنسانية، مع قادة دول المنطقة.

وقال بوريل في تغريدته: نحتاج إلى حل سياسى قائم على أساس حل الدولتين، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الحوار.