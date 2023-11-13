جوزيب بوريل يبدأ جولة جديدة فى الشرق الأوسط لمناقشة أزمة غزة و"حل الدولتين"

غرد الممثل الأعلى للشئون الخارجية في المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، على منصة إكس، معلنًا بدء جولة جديدة من السفر إلى إسرائيل وفلسطين والبحرين والسعودية العربية وقطر والأردن، هذا الأسبوع لمناقشة وصول المساعدات الإنسانية، والقضايا الإنسانية، مع قادة دول المنطقة.
وقال بوريل في تغريدته: نحتاج إلى حل سياسى قائم على أساس حل الدولتين، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال الحوار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في بيان له الإثنين إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية وبشكل مستمر وآمن دون عوائق لأهالي قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال طريق بحري لتكثيف وتيرة دخول المساعدات.
وقال بيان الاتحاد إنه يدعو إلى التوقف مؤقتًا عن اطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مرحبًا بنتائج المؤتمر الإنساني الذي عقد في باريس في 9 نوفمبر.
وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للفصائل الفلسطينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأن يتم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن.
وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه علي أن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات، ويجب أيضًا تزويد المستشفيات على الفور بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحًا ويجب إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان، وحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين.
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