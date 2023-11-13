اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تنظم مهرجانًا رياضيًا ترويجيا لطلابها من ذوى الهمم

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:20 ص
جامعة حلوان تنظم مهرجانًا رياضيًا ترويجيا لطلابها من ذوى الهمم جانب من مهرجان طلاب جامعة حلوان من ذوي الهمم
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مهرجانًا رياضيًا ترويجيًا للطلاب ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
 
وتضمن اليوم الترويجي العديد من الأنشطة منها تنس الطاولة، السلم والثعبان إصابة الهدف، مصارعة الذراعين، الدراجات، شد الحبل.
 
ويأتي ذلك في إطار رعاية الجامعة لأبنائها ذوي الهمم ودعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء الشخصية، وحرص الجامعة على دمج ذوي الهمم من طلابها في مختلف الأنشطة، تعزيزاً لثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.
 
وشهد المهرجان مشاركة واسعة من طلاب الجامعة ذوي الهمم، الذين أبدوا حماساً كبيراً في المنافسات الرياضية المختلفة.
 
وأقيمت الفعالية تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة، محمد الطناحي رئيس القسم، والأستاذ أحمد إبراهيم مسئول النشاط.
 
 
 






جامعة حلوان

الانشطة الطلابية

اخبار مصر

ذوى الهمم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة