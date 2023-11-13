اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ولا ينقصنا إلا التنسيق..

تصريحات الرئيس السيسى فى النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى (إنفوجراف)

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:28 م
تصريحات الرئيس السيسى فى النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى (إنفوجراف) الرئيس عبد الفتاح السيسى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "أوجه لكم الشكر على المشاركة الإيجابية.. وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.. أشكرك جدا جدا على الجهد المبذول".
 
تصريحات الرئيس السيسى فى النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى
تصريحات الرئيس السيسى فى النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، وأتمني أن يقوم المعرض بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا".
 
 
 
 






الرئيس السيسى

المعرض الأفريقى

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد




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