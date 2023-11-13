تراجع أسعار النفط مع تجدد مخاوف تقلبات الطلب فى الصين والولايات المتحدة

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد صعودها الجمعة نتيجة تجدد المخاوف من تقلبات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذي أثر بشكل سلبي وضع السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 71 سنتا أو 0.87 % إلى 80.72 دولار للبرميل ،فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر 68 سنتا أو 0.88 % إلى 76.49 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و82.31 دولار للبرميل لخام برنت.

وشهدت الأسعار ارتفاعا بنحو 2% الجمعة بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، فيما انخفضت بقرابة أربعة بالمائة خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.

وفي بيان لها وضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.

وأكدت السعودية وروسيا، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تتواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.