تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة نصاب الجيزة للمحاكمة.. وتجديد حبس تاجري عملة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة نصاب للمحاكمة للنصب على شاب، وحبس تاجري عملة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نصاب الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي بعد أن اوهمه بمضاعفة المبلغ .

تجار عملة

قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس مالك شركة وشخص أخر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بالاتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس اب" للتقابل معهما.

قتل وسرقة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل رخام لسرقة سيارته.

تاجر الكيف

تباشر جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع عاطل، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم.