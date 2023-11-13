تحذيرات من إطعام الأطفال عسل النحل قبل عام من الولادة.. يسبب الشلل

كتبت أمل علام

حذرت الدكتورة عبير عبد العزيز، المدير الفنى لقسم الأغذية الميكروبيولوجية بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، من إعطاء الطفل أقل من عام عسل النحل أو منتجات عسل النحل، لأنه يحتوى على جراثيم بكتيريا البوتيوليزم مسببا حالة "الشلل الرخو"، التى تؤدى إلى حدوث ارتخاء فى جميع عضلات الطفل، وتجعله رخوا، موضحة أنه لا يفضل إعطاء الطفل العسل قبل سنة من الولادة، لأن مناعة الطفل لم تكتمل في هذه السن.

وقالت، إن هناك عدة أنواع من البوتيوليزم، منهم نوع يتم استنشاقه وهذا النوع يعتبر من ضمن النواع التي تستخدم في الحروب البيولوجية التى تستخدمها الدول ويصنعه الإنسان، وهذا النوع بخلاف الموجود في الفسيخ والذى يسبب التسمم وقد يؤدى الى الوفاة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخامس للمعامل المركزية الذى اختتمت اعماله مساء أمس في القاهرة، برئاسة الدكتورة نانسى الجندى، ناقش المؤتمر خلال الجلسات المتعددة فيروس كورونا، وفيروس جدرى القرود، والمخلوى التنفسي، كما ناقش التسمم بالاغذية، والطرق الصحيحة لحفظ الأطعمة، كما استعرض أيضا اهم الطرق لتجنب العدوى بالفيروسات في المعامل، وخصوصا فيروس الايدز، وفيروس بى وسى.