بلومبرج: ميزانية الحرب وخسائرها تترك نتنياهو محاصرا بين السياسة والاقتصاد

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج إن حرب إسرائيل على غزة تكلف اقتصادها حوالى 260 مليون دولار يوميا، مما جعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاصرا فى ظل الأموال التى يتم دفعها إلى مدارس اليهود المتشددين وغيرها من القضايا التى يدافع عنها اليمين فى الائتلاف الحاكم.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحرب تصبح أكثر تكلفة لإسرائيل عما كان متوقعا فى البداية، وأصبحت تضع ضغوطا على التمويلات العامة. إلا أن المنح المثيرة للجدل قد أشعلت الجدل وأبقت الأسواق فى حالة توتر، فى الوقت الذى يستعد فيه وزير المالية بتسلئيل يموتريش للكشف فى غضون أيام عن ميزانية جديدة لما تبقى من عام 2023 وتقديم خطط العام المقبل.

فمن ضمن بنود برنامج الإنفاق الإسرائيلى ما يسمى بتمويلات الائتلاف أو الإنفاق التقديرى المخصص للأحزاب الخمسة التى تشكل حكومة نتنياهو، وهى الحكومة الأكثر دينية فى تاريخ إسرائيل. وسيتم تخصيص تحويل قياسية بقيمة 14 مليار شيكل، أى 3.6 مليار دولار، تمت الموافقة عليها فى مايو الماضى إلى المدارس الدينية، وبعضه معفى من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. بينما تشمل المشروعات الأخرى المفضلة تطوير المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلومبرج، إن ما سيحدث لهذه التمويلات ربما سيحدد الكيفية التى تتسامح بها الأسواق مع الحكومة التى شهدت بالفعل تسبب الحرب فى خسائر اقتصادية بلغت 8 مليارات دولار، وفقا لتقديرات من وزارة المالية الإسرائيلية.

ونقلت بلومبرج عن رافى جوزلان، الخبير الاقتصادى الإسرائيلى، قوله إنه طالما أن الحكومة تتمسك بأموال ائتلافها، فإنها ستدفع المزيد مقابل ديونها.