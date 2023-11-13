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بابا الفاتيكان يدعو من جديد لوقف إطلاق النار فى غزة: البنادق لن تجلب السلام

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:43 ص
بابا الفاتيكان يدعو من جديد لوقف إطلاق النار فى غزة: البنادق لن تجلب السلام بابا الفاتيكان
فاطمة شوقى

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طلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عدم إطالة أمد الصراع في غزة، وحث على مساعدة الجرحى "على الفور" ووصول المساعدات الإنسانية، حسبما قال موقع إذاعة الفاتيكان.
 
"كل إنسان هو مقدس وثمين في نظر الله، كفى كفى".. وتابع بعد صلاة التبشير الملائكي من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "يجب أن نتوقف عن الأسلحة، فهي لن تجلب السلام أبدًا".
 
وقال البابا: "أطلب بشدة ألا يصبح الأطفال والمرضى والمسنون والنساء، وجميع المدنيين ضحايا للصراع"، مضيفا "قبل كل شيء، يجب احترام حقوق الإنسان في غزة".
 
وكان بابا الفاتيكان، قال فى وقت سابق، إنه "ما زال يفكر فى الوضع الخطير للغاية فى فلسطين وإسرائيل حيث فقد الكثير من الناس حياتهم"، قائلا: "أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار".
 
وأعرب عن أمله فى "متابعة كل السبل لمنع اتساع نطاق الصراع"، مطالبا بمساعدة الجرحى ووصول المساعدات إلى سكان غزة لما يشكله الوضع الإنسانى من خطورة بالغة.
 
وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور وفيهم أطفال كثيرون "ليعودوا إلى أهليهم"، على حد قوله، وأضاف "دعونا نفكر بالأطفال، بجميع الأطفال المحاصرين فى هذه الحرب وفى أوكرانيا وفى صراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".
 
 






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