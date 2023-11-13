اليوم السابع
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انطلاق مهرجان عسل النحل فى القاهرة بمشاركة 30 دولة.. اليوم

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:00 ص
انطلاق مهرجان عسل النحل فى القاهرة بمشاركة 30 دولة.. اليوم عسل النحل
كتبت أسماء نصار

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تستضيف القاهرة اليوم الاثنين مهرجان العسل فى دورته السادسة والمؤتمر الدولى الرابع عشر لعسل النحل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وذلك فى الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر

 

ويشارك فى المهرجان والمؤتمر 140 عارضا من 30 دولة تمثل جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام.

 

وتتميز سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل مصر من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين أدائها وفقاً للممارسات الجيدة التى تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى إنتاجيتها.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تساهم فى دعم صناعة النحل لأنه من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب من 25 ألف أسرة، حيث تمتلك ما يقارب مليونى خلية نحل تنتج ما يقارب من 15 ألفًا إلى 20 ألف طن طن عسل سنويا.

 







الزراعة

العسل

صناعة العسل

مهرجان العسل



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