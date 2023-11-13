اليوم العالمي للسكري 2023.. وجبات مثالية لمرضى السكر النوع الأول

كتبت أمل علام

يحتفل العالم باليوم العالمى لمرض السكرى 2023 يوم 14 نوفمبر من كل عام، ولابد أن نتذكر إنه قبل 100 عام، فاز فريدريك بانتنج وجون ماكلويد بجائزة نوبل لاكتشافهما العلاج الذي ساعد في إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم، ألا وهو الأنسولين، وذلك وفقا لما ذكره موقع Diabetes UK.

منذ ذلك الحين، حقق علماؤنا إنجازات مذهلة - بدءًا من مساعدة الأشخاص المصابين بالنوع الأول على إنتاج الأنسولين الخاص بهم، إلى وضع النوع الثاني في مرحلة التعافي، ونحن نقترب من العلاج كل يوم.

لمرضى النوع الأول ماذا يجب أن أتناول فى الفطار والغداء والعشاء؟

إذا كانت الإجابة تتضمن بعض الكربوهيدرات في كل وجبة، فلا يوجد شيء آخر يجب مراعاته في الوقت الحالي - ولكن حاول اتباع خيارات الكربوهيدرات الصحية، وكن على دراية بأحجام حصصك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Diabetes UK

- حاول تناول 5 حصص من الفاكهة والخضار يوميًا عن طريق دمجها في أوقات الوجبات، واستبدل الكربوهيدرات منخفضة الألياف، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب عالية المعالجة، بأصناف الحبوب الكاملة.

-يمكنك التحقق من الملصقات الغذائية عندما تبحث عن الأطعمة الغنية بالألياف إذا لم تكن متأكدًا، احصل على نصيحة بشأن فهم الملصقات الغذائية.

الفطار..

وعاء من الحبوب الكاملة مثل الشوفان، مع الحليب شبه منزوع الدسم أو منزوع الدسم، إذا كنت تفضل بديل الألبان مثل حليب الصويا أو حليب اللوز، فاختر نوعًا غير محلى ومدعمًا بالكالسيوم.

البيض والخبز المحمص من الحبوب الكاملة مع دهن غير مشبع (عباد الشمس أو زيت الزيتون)

الزبادي والفواكه غير المحلاة.

الغداء..

شطيرة مصنوعة من خبز الحبوب الكاملة أو قطعة من الدجاج أو الديك الرومي أو السمك، مليئة بالكثير من السلطة .

أو طبق من سلطة الفول أو الحمص والتونة، شوربة صحية مثل شوربة القرنبيط والكرات، مع خبز الحبوب الكاملة.

أو كوب السلمون والبروكلي، مع قطعة من الفاكهة واللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء..

لازانيا وسلطة

أو دجاج مشوي مع البطاطس والخضار

الأسماك الصحية ورقائق البطاطس والبازلاء

خضار مشكل وفاصوليا بالكاري

خبز مع الدجاج والسلطة

وجبات خفيفة صحية لمرض السكري من النوع 1

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تناول وجبة خفيفة صغيرة بين الوجبات، للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، الوجبات الخفيفة المنتظمة يمكن أن تجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي، لذا تحقق مع فريق مرض السكري للحصول على نصائح محددة مصممة لإدارة مرض السكري لديك.

أفضل خيارات الوجبات الخفيفة الصحية هي الزبادي غير المحلى والمكسرات غير المملحة والبذور والفواكه والخضروات بدلاً من رقائق البطاطس والبسكويت والشوكولاتة، لكن راقب حصصك باستمرار – فهي ستساعدك على مراقبة وزنك.