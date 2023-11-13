اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 11:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات فى مجال الدفاع

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:00 م
الهند وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات فى مجال الدفاع الجيش الهندى
أ ش أ

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أجرى وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره البريطاني، جرانت شابس، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع.


وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن الوزيرين بحثا العديد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن، مع التركيز بوجه خاص على الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادي (الاندو - باسيفيك). 


وجاء في البيان أن الوزيرين استعرضا التطورات الجارية وبحثا إمكانيات التعاون في مجالات جديدة، بالإضافة إلى استكشاف سبل لتطوير العلاقات الوثيقة بينهما في مجال الدفاع. 


وأشار البيان إلى أن راجناث سينج قدم التهنئة إلى شابس على تعيينه في منصب وزير الدولة للدفاع، والذي كان قد شغله خلال شهر أغسطس الماضي، وأن الوزير البريطاني وجه الدعوة إلى سينج لزيارة بريطانيا في المستقبل القريب. 


من جانبه، أكد وزير الدفاع الهندي، في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) - أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره البريطاني؛ لبحث القضايا الدفاعية والأمنية مع التركيز على الوضع في منطقة الاندو - باسيفيك.







الهند

الجيش الهندي

بريطانيا

الهند وبريطانيا




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