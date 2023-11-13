المصرية للثروات التعدينية: إنتاج 660 ألف طن فوسفات خلال عام

كتبت -مروة الغول

عقدت الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية إحدى شركات قطاع البترول ، لاعتماد نتائج الاعمال عن العام المالي 2023/2022، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون جنيه إلى 750مليون جنيه.

وخلال الجمعية استعرض الجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة اهم نتائج الاعمال التى تحققت خلال العام ، حيث أوضح أن الشركة تمكنت من زيادة قدراتها الإنتاجية من الخامات المعدنية وأبرزها خام الفوسفات، وتم إنتاج مايقرب من 660 ألف طن من مناجم وادى الشغب ووادى الشراونة البحرية بمحافظة اسوان ومناجم وادى القرية بمحافظة قنا، وبلغ إنتاج المنجنيز حوالى 6 الأف طن من منجم ابوشعر بمحافظة البحر الأحمر، واستطاعت الشركة خلال الربع الأخير فقط من العام إنتاج حوالى 5ر17 ألف طن من خام الكاولين الرملى من منجم بئر الضحلى بمحافظة البحر الأحمر، وحوالى 2000 طن من الكوارتز والتلك من منجم وادى عطا الله .

وأضاف الجيولوجى هانى مصطفى، أن الشركة تعمل بكافة أنشطة ومجالات استخراج واستغلال الخامات المعدنية وأهمها الفوسفات ، أكسيد الحديد، المنجنيز، الكوارتز، التلك والكاولين الرملى، لافتاً إلى اهتمام الشركة بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتأكيد تواجد الثروات التعدينية بشكل أقتصادى وأهمها الفوسفات، الفلسبار، الرصاص، الزنك، التلك والكاولين.