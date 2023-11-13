المدارس تعقد ندوات لتنمية القيم وحب الوطن لدى الطلاب.. صور

كتب محمود طه حسين

عقدت إدارة أكتوبر التعليمية بقيادة فاتن مدكور مدير عام الإدارة ندوة بمدرسة الحى الثانى الرسمية للغات بعنوان القيم والأخلاق وحب الوطن، كما ألقى كلمة عن حب الوطن الشيخ حمادة أبو المجد فى إطار البرتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووزارة الأوقاف.

وأكد الشيخ حمادة، أن حب الوطن وتنمية الولاء والانتماء لدى التلاميذ واجب وضرورة، قائلا: حب الوطن من الثوابت الوطنية التى يجب أن يتحلى بها الجميع.

وحضر فاعليات الندوة، فاتن مدكور مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية وأحمد شفيق وكيل الإدارة وجيهان محمود مدير الاتصال السياسي بالإدارة وعباس الجنزوري موجهه أول الرياضيات وفهيمه زيتون موجهه اللغة الإنجليزية، وبإشراف مدير المدرسة محمد سعد.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر المقبل تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والايجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.