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"المتحدة" تتقدم بالتحية والشكر إلى القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة لشمال سيناء

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:38 م
"المتحدة" تتقدم بالتحية والشكر إلى القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة لشمال سيناء زيارة وفد الإعلاميين للمصابين في مستشفي العريش
كتب - محمد عطية

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وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، التحية والشكر إلى القوات المسلحة المصرية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلامي الشركة المتحدة، في العريش ورفح اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.
 
وتؤكد الشركة المتحدة تقديرها الكبير لجهود القوات المسلحة المصرية التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتي قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.
 
وتثمن الشركة المتحدة في الوقت نفسه كل الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.
 
 
زيارة-وفد-الإعلاميين-للمصابين-في-مستشفي-العريش
زيارة وفد الإعلاميين للمصابين في مستشفي العريش
 
 
 
 
 
الوفد-الإعلامي-للشركة-المتحدة-للخدمات-الإعلامية-خلال-زيارة-مصابى-فلسطين-داخل-مستشفى-العريش
الوفد الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارة مصابى فلسطين داخل مستشفى العريش

الوفد-الإعلامي-للشركة-المتحدة-للخدمات-الإعلامية-خلال-زيارة-مصابى-فلسطين-فى-مستشفى-العريش
الوفد الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال زيارة مصابى فلسطين فى مستشفى العريش

علا-الشافعي-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-تتحدث-لأحد-المصابين
علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع تتحدث لأحد المصابين

علا-الشافعي-رئيس-تحرير-اليوم-السابع-ضمن-وفد-الشركة-المتحدة-للخدمات-الإعلامية
علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (1)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (1)
 
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (2)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (2)
 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (3)

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (3)
 
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (4)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (4)
 
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (5)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (5)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (6)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (6)
 
 
 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (7)

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (7)

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (9)

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (9)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (10)

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (10)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (11)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (11)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (12)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (12)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (13)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (13)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (14)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (14)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (15)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (15)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (16)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (16)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (17)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (17)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (18)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (18)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (19)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (19)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (20)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (20)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (21)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (21)

 

جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (22)
جولة الشركة المتحدة فى مستشفي العريش (22)
 
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