اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر بمحيط مدرسة فى البساتين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:54 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بمحيط مدرسة فى البساتين قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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عقب رصد منشور لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصور لمدير إحدى المدارس مصاباً بجروح قطعية بالجسد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، والزعم بقيام سيدة باستئجار عدد من الخارجين على القانون للاعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.
 
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالمنشور المشار إليه، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول (صاحب المنشور "فنى كهرباء ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم") طرف ثان (3 أشخاص "ربة منزل وزوجها ونجلهما" ) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لرفض الأول السماح للطرف الثانى بالدخول للمدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدُرسات لإساءتها معاملة ابنتهما، وقرر لهم أنه مُفوض من قِبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة بالنيابة عنهم وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى ُمحدثين إصابته المشار إليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف الأول بقيامه بالادعاء على خلاف الحقيقة أنه يعمل بالمدرسة وأن المشاجرة داخل المدرسة للاهتمام بالبلاغ.






مشاجرة

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مدرسة في البساتين



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