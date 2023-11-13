القاهرة الإخبارية: مجمل الخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب تخطت 100 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية ، إن مجمل الخسائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب على غزة تخطت 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات الدفاع بلغت 250 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نسبة الإيرادات التي كانت يمكن أن تحرزها إسرائيل من الاستثمار، فهناك خسارة تقدر 17 مليار دولار خلال شهر واحد، بالإضافة إلى سحب العديد من الاستثمارات في إسرائيل، وتحويل 53 مليار دولار إلى العملة المحلية لتغطية تكاليف الحرب، وهذا ربع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل.

ولفتت إلى أن هناك إحصائية تفيد بأن 300 الف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، وهذا يعني أنهم قرروا البقاء في دول أخرى وعدم العودة مجددا لإسرائيل، واستمرار الحرب على غزة لمدة شهر آخر سجعل الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.

وأضافت أن هناك تعويضات تقدر بـ7 مليار شيكل من أجل إصلاح المستوطنات التي تتضررت بسبب الحرب، فضلًا عن التعويضات للجنود المصابين وأسر القتلى والأسر التي تم ترحيلها بسبب الحرب، سواء الذين رحلوا من تلقاء نفسهم أو الذين رحلتهم السلطات الإسرائيلية.