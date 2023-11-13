القاهرة الإخبارية: طائرات الاحـتلال قصـفت مسجدا في شرق محافظة غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرات الاحـتلال قصـفت مسجدا في شرق محافظة غزة.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أن آليات الاحـتــلال تحيط بمستشفى القدس وتطلق النار عشوائيا، كما أن بحرية الاحـتـلال تقصف منطقة السودانية في شمال قطاع غزة

و يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ومجازره الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تكثيف الغارات والقصف العنيف على مستشفيات الشفاء والقدس والاندونيسي والنصر للعيون، فضلا عن تدمير أي هدف يتحرك باتجاه أيا من مستشفيات شمال ووسط غزة، وذلك في أبشع جريمة يرتكبها الاحتلال فى تاريخ الإنسانية جمعاء حيث لم ينجو البشر أو الحجر من القصف العنيف الذي يستهدف القطاع، دمر جيش الاحتلال مبنى القلب بالكامل في مجمع الشفاء الطبي.

دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية مرحلة جديدة تتمثل في قصف وحصار واستهداف كافة المستشفيات التي كانت تعمل شمال ووسط غزة، بالإضافة لقصف النازحين واقتراف المجازر والإبادة الجماعية مع تصاعد العمليات العسكرية البرية على عدة محاور مختلفة وسط محاولات من الفصائل الفلسطينية في غزة للتصدي للتوغل الإسرائيلي.