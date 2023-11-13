السجن 6 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة نارية وإحراز حشيش وسلاح بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ص.م" 21 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من المجنى عليه "ك.ا" كما عاقبته بالسجن 3 سنوات أخرى بتهمة تعاطى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين ، كما عاقبت المتهم الثانى "ا.م.م" 28 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالسرقة و3 سنوات أخرى بتهمة إحراز سلاح أبيض سكين بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم طهطا بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره فى الطريق العام قام المتهمان بتهديده بسلاح أبيض واستوليا منه على الدراجة النارية بالإكراه وتحت تهديد السلاح، كما تم ضبط حشيش بحوزة المتهم الأول التعاطى وسلاح أبيض بحوزة المتهم الثاني وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.