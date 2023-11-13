السجن 10 سنوات لمتهم تعدى على طفلة 6 سنوات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن لمدة 10 سنوات لمتهم تعدى على طفلة.

وتعود أحداث الواقعة إلي يوم 3 من شهر 9، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم بورفؤاد أول، حيث تعدى المتهم ح م م أ ا والذي يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل مشرف بإحدى شركات الملابس الجاهزة، ومقيم بحي الفيروز، على طفلة لم تبلغ 12 عاما، بغير قوة أو تهديد، وذلك بأن استغل دلوفها إلى مسكنها بمفردها، وطلب منها على سبيل الحيلة مساعدته في صف دراجته الهوائية، وصدقت المجني عليها منه هذا العزم، فأتى من الأفعال وتعدى عليها .

وكشف التحريات السرية، صحة ارتكاب المتهم للواقعة، كما ثبت أنه سبق اتهامه في قضايا أخرى مشابهة وتم الحكم عليه فيها، وهي: التعدى على أنثى بالطريق العام بإيحاءات وتلميحات بالقول والإشارة والفعل وارتكاب أفعال علنية فاضحة بالطريق العام، وقد قضت المحكمة فيها بتغريمه عن التهمة الأولى 2000 جنيه، وعن التهمة الثانية 300 جنيه.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع الفيديو عرض على جهات التحقيق، تبين خلاله ثبوت الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق.