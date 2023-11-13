السجن 10 سنوات لعصابة الاتجار فى الشابو والهيروين بالدقهلية بينهم سيدة

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الأولى ، بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة أشخاص بينهم سيدة و3 سنوات لآخر وذلك بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للإتجار بالمواد المخدرة "الشابو – الهيروين- الحشيش" بمركز نبروه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار أحمد المشد، والمستشار تامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان السيد الديسطي وعماد الجميل فى القضية رقم 13985 لسنة 20222 جنح مركز نبروه والمقيدة برقم 3307 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشارعبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، قد أحال كلا من :"هاني.ج.ع.ح"، محبوس، ومحمد .أ.ش.ا"، محبوس، و"منى.أ.ا"، محبوسة، و"محمد.ي.ح"، محبوس وجميعهم يقيمون مركز نبروه، لانهم في 11/12/2022 بدائرة مركز نبروه – محافظة الدقهلية،الفوا عصابة غرضها الإتجار فى الجواهر المخدرة، وحازوا واحزروا جواهر مخدرة (هيروين، حشيش، شابو) وكان ذلك بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرز المتهم الأول سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة، وأحرز المتهمون بدون ترخيص "وأسلحة بيضاء عبارة عن سنجتين ومطواه وكتر".

وأدلى الرائد إسلام نشأت عنان، رئيس مباحث مركز شرطة نبروه بشهادته امام النيابة العامة أن تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين من الأول وحتى الثالث تشكيلا عصابيا بغية الإتجار فى المواد المخدرة و نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل برفقة النقيب إبراهيم حماد، معاون المباحث، وتمكنوا من ضبط المتهم الثاني بمسكنه وبرفقته المتهمة الثالثة وعثر بحوزتهما على حقيبة بداخلها 117 كيسا لجوهر الشابو المخدر، و59 لفافة هيروين، وقطعتين لجوهر الحشيش وكتر وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف نقال.

وعثرت القوات بالمسكن على ثلاث هواتف نقالة وسنجة وكيس بداخله 45 لمخدر الشابو، و 52 لفافة لجوهر الهيروين واكياس فارغة وإرشادهم تمكنت القوة من ضبط المتهم المتهم الأول بمسكنه وبرفقته المتهم الرابع وعثر بحوزته على 167 كيس مادة الشابو المخدر ، 65 لفافة هيروين وفرد خرطوش مذخر بطلقة، وميزان حساس.

وبتفتيش الرابع عثر معه على 14 كيس هيروين ومبلغ مالي وهاتف نقال ،وبمواجهتم جميعا أقروا بحياتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، و انهم الفوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهواتف للترويج والأدوات للتجهيز والأسلحة البيضاء والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم .