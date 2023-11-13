السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية نجارا وكهربائيا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4505 لسنة 2023 جنايات أول العاشر من رمضان ، المقيدة برقم 1881 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 29 أبريل الماضى؛ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أحمد ع أ ج، 42 سنة، نجار، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد ط م ط، 36 سنة، كهربائى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

وتبين أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.