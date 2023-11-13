اليوم السابع
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الرى تشن حملات فى الدقهلية وأسيوط لإزالة التعديات على النيل

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:43 م
الرى تشن حملات فى الدقهلية وأسيوط لإزالة التعديات على النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل
كتبت ـ أسماء نصار

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‫شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، فى محافظتى "‎ ‎الدقهلية - أسيوط"، حيث تمت إزالة 14 مخالفة على النهر ليصل إجمالى ما تمت إزالة حوالى 81 ألفا و598  مخالفة منذ يناير 2015.
 
‎وتعمل أجهزة الوزارة علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان لها، أنها لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
 
أضافت أنها تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل وتكريك مجري النهر، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.






نهر النيل

التعديات على النيل التعديات

النيل



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