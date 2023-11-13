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الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية داخل المعرض الأفريقى للتجارة البينية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:27 م
الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية داخل المعرض الأفريقى للتجارة البينية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل أروقة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، والذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بالمشاركين في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "اسمحولي أن أرحب بيكم جميعا.. رؤساء الدول والحكومات وكل الشركات التي شاركت معانا في معرض التجارة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "قد إيه مهم جدا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.. بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا في كل المجالات.. في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة.. لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جمعيا".







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