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الرئيس السيسي: مصر تقوم بدور إيجابى فيما ينفع الناس وحريصة على البناء والتعمير

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:22 م
الرئيس السيسي: مصر تقوم بدور إيجابى فيما ينفع الناس وحريصة على البناء والتعمير الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، قائلا: "أوجه لكم الشكر على المشاركة الإيجابية.. وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.. اشكرك جدا جدا على الجهد المبذول".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية: "إحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين حريصين على الدعم الإيجابي.. مصر تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس.. في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة.. في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.. مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالتواجد لكم في مصر، واتمني أن المعرض يقوم بالدور اللى نتمناه.. شكرا جزيلا".

 







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