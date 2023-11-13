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الدوحة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:48 م
الدوحة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وزير الخارجيه القطرى
كتب عبد الوهاب الجندى

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أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واعتبرته تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الإثنين نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة "هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر".

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

كما طالبت الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، وأكدت أن ذلك لا يمكن القبول به، تحت أي اعتبار، ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة.

 







إعادة إعمار غزة

الاحتلال الإسرائيلي

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

غزة

اسرائيل



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