اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:50 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه قوة أمنية- أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جراما)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 مليون جنيه تقريباً).
 






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