الداخلية تضبط ديلر بحوزته "هيروين" فى المقطم

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة واتجار المواد المخدرة.