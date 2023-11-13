اليوم السابع
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الداخلية تضبط ديلر بحوزته "هيروين" فى المقطم

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:14 م
الداخلية تضبط ديلر بحوزته "هيروين" فى المقطم رجال الشرطة - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة واتجار المواد المخدرة.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
 
 






المخدرات

امن القاهرة

الهيروين

قسم شرطة المقطم



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