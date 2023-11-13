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"الجامعة العربية": القمة العربية الإسلامية نجحت فى بناء توافق بين المواقف

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:23 م
"الجامعة العربية": القمة العربية الإسلامية نجحت فى بناء توافق بين المواقف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي
بيشوى رمزى

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قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي إن المناقشات والمداولات التي أفضت إلى تبني القرار العربي الإسلامي الصادر عن القمة المشتركة للمنظمتين السبت الماضي نجحت في بناء التوافق الضروري بين المواقف والذي ظهر في صورة قرار تم تبنيه بالإجماع.
 
وانتقد رشدي تقارير صحفية غير دقيقة صدرت صباح الجمعة الماضي، "تناولت خلافات مزعومة بين دول عربية حول أسلوب التعامل العربي مع الحرب من خلال قرار القمة.. وتصويرها للأمور بشكل يبتعد عن الحقيقة ويعطي انطباعاً سلبياً عن طبيعة النقاشات التي دارت حول المشروع العربي". 
 
وأوضح رشدي ردا علي أسئلة الصحفيين اليوم، أنه "من الطبيعي أن تكون هناك تحفظات على بعض المواد وهذا ليس بجديد.. وبعض الدول كانت قد قدمت تحفظاتٍ مكتوبة للأمانة قبل أن تنعقد النية مساء الجمعة على عقد القمة المشتركة.. وقبل دمج مشروع القرار العربي مع مشروع البيان الإسلامي في وثيقة واحدة تُعبر عن موقف المُنظمتين معاً بما يُمنحه ثقلاً أكبر". 
 
وقال المتحدث أن "الموقف العربي بدعم أهل غزة في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الوحشية عليهم هو موقف موحدٌ ويحظى بإجماع كامل من الدول الأعضاء..".
 
وأضاف "أن الظرف الحالي لا يحتمل الدخول في مزايدات غير مفيدة، وأن الأولوية المُطلقة تذهب لوقف العدوان ومساندة أهل غزة".
 






الجامعة العربية

جمال رشدى

القمة العربية الإسلامية

غزة

قطاع غزة

العدوان على غزة

العدوان على قطاع غزة

فلسطين

دعم فلسطين



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