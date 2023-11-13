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البرازيل تندد بقتل الأطفال فى غزة وتدعو مجددا لوقف إطلاق النار

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:06 م
البرازيل تندد بقتل الأطفال فى غزة وتدعو مجددا لوقف إطلاق النار لولا دا سيلفا
فاطمة شوقى

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دعا المستشار الخاص لرئيس البرازيل للشئون الدولية، سيلسو أموريم، إلى "وقف إطلاق النار" فى الحرب فى غزة، وقال إن مقتل آلاف الأطفال في القصف الإسرائيلى لا يسمى إلا بـ "إبادة جماعية".

وأشار أموريم إلى أنه لقى أكثر من 11 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، وهو منطقة ضيقة تبلغ مساحتها 360 كيلومترا مربعا يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة مكتظة، حسبما قالت وكالة "برازيليا".

وكان رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، أن الصراع بين اسرائيل وفلسطين ليس حربا، بل إبادة جماعية، تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينين.

وكان رئيس أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قد انتقد أمس الهجوم الإسرائيلي بالتفجيرات والهجمات على قطاع غزة، وقال إن "إسرائيل ليس لديها مبرر لقتل ملايين الأبرياء".

وفي مناسبة عودته إلى إلقاء الخطب في قصر بلانالتو بعد أن خضع لعملية جراحية في الورك، قال لولا إن بلاده تعمل من أجل السلام ورفع لهجته عندما وصف الصراع بأنه "إبادة جماعية".

وبحسب لولا، فإن ما يحدث الآن في الشرق الأوسط "خطير للغاية، أي أنه لا يتعلق بالجدل حول من هو على حق ومن هو على خطأ".

وتتولى البرازيل الرئاسة المؤقتة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقدمت أمامه اقتراحا بوقف إطلاق النار وافقت عليه 12 دولة لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه.

 







البرازيل

حرب غزة

اسرائيل

فلسطين

اخبار العالم



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