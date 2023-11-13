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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية.. ومواجهات في بدرس غرب رام الله

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 02:00 ص
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية.. ومواجهات في بدرس غرب رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيليةوأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت حي الظهر في المدينة وحاصرت منزلا فيه، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قرية بدرس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

 

 







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مدينة قلقيلية

رام الله

غزة

اسرائيل



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