الاتحاد الأوروبي يطالب بـالدخول الآمن لمساعدات غزة.. ويحث إسرائيل على "ضبط النفس"

كتبت: هناء أبو العز

دعا الاتحاد الأوروبي في بيان له الإثنين إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية وبشكل مستمر وآمن دون عوائق لأهالي قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال طريق بحري لتكثيف وتيرة دخول المساعدات.

وقال بيان الاتحاد إنه يدعو إلى التوقف مؤقتًا عن اطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية، مرحبًا بنتائج المؤتمر الإنساني الذي عقد في باريس في 9 نوفمبر.

وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للفصائل الفلسطينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأن يتم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه علي أن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات، ويجب أيضًا تزويد المستشفيات على الفور بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحًا ويجب إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان، وحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة والوكالات الأخرى وكذلك دول المنطقة لتوفير تدفق مستدام للمساعدات وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى.