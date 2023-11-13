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الاتحاد الأفريقى: نثمن المجهودات المصرية لإقامة معرض التجارة البينية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 12:57 م
الاتحاد الأفريقى: نثمن المجهودات المصرية لإقامة معرض التجارة البينية السفير ألبرت موتشانجا
كتب سمير حسنى

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ثمن السفير ألبرت موتشانجا مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، المجهودات المصرية لاستضافة النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية، موجها الشكر للشعب والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال.

قال موتشانجا خلال كلمته في افتتاح المعرض الافريقي للتجارة البينية، بحضور الرئيس السيسي، إن الاتحاد الافريقي يضطلع بدور هام داخل المعرض، فضلا عن الأجنحة الخاصة لفروع التجارة الحرة القارية.

أشار إلى أن هذا المعرض يعقد في وقت يشوبه عدم الاستقرار والتغيرات المناخية وأحداث أخرى، منوها بأن كل ذلك يدفعنا إلى العمل بمرونة لكي ننتهي من التكامل الاقتصادي، مضيفا: "هذا المعرض يحتوي على العديد من المعلومات حول التجارة ودفع التجارة البينية الأفريقية وفقا لمقررات رؤساء الدول والحكومات حتي تمضى أفريقيا قدما نحو الرفاهية".







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