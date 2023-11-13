الأردن: نتائج الحرب على غزة ستكون كارثية على إسرائيل والمنطقة بالكامل

كتب عبد الوهاب الجندى

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن نتائج الحرب على غزة ستكون كارثية على المنطقة وعلى إسرائيل.

وأضاف الصفدي في لقاء تلفزيوني على قناة "المملكة"، أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس دفاعا ًعن النفس، وإنما "جرائم حرب".

وتابع الصفدي خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة"، أن إسرائيل لم تترك خطا أحمر إنساني أو قانوني إلا وتجاوزته، وترفض أن تستمع للعالم، حيث إنّ الأردن مستمر في جهده المستهدف تعرية الرواية الإسرائيلية.

وأوضح أنه في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في حربها الهمجية وتحاول أن تغطي هذه الحرب بسرديتها التي لم تعد تقدم أي شيء منطقي، الأردن مستمر في تعريتها وكشف النتائج الدمارية للحرب.